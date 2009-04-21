Скандал у Женеві: представники ЄС влаштували демарш Ахмадініжаду

Серйозний скандал стався на міжнародній конференції з боротьби з расизмом, яка відкрилася в Женеві.

Представники Європейського союзу залишили зал засідань під час виступу президента Ірану Махмуда Ахмадініжада.

Іранський лідер знову назвав Ізраїль "расистською державою".

Під час виступу Ахмадініжада троє людей в клоунських париках намагалися влаштувати акцію протесту - їх видалили із залу. Як повідомляє "Рейтер", коментарі іранського лідера були зустрінуті аплодисментами деяких делегацій, які залишилися в залі.

Ще до початку конференції декілька країн, зокрема, Ізраїль, США і Німеччина, оголосили бойкот заходу. Крім того, Ізраїль відкликав свого посла з Швейцарії.

Эхо Москвы