Суд звільнив екс-юриста ”Юкоса” Світлану Бахміну

Преображенський суд Москви у вівторок ухвалив рішення задовольнити прохання про умовно-дострокове звільнення (УДО) колишнього юриста нафтової компанії "ЮКОС" Світлани Бахміної, засудженої за розкрадання акцій "Томскнефти" и несплату податків, передає корреспондент РІА Новості з зали суду.

На початку засідання суддя задовольнила прохання самої Бахміної про те, щоб процес проводили за її відсутності. Раніше в задоволенні прохання Бахміної про УДО кілька разів відмовляли суди в Мордовії, де вона відбувала покарання. "Суд, вислухавши думки захисників, прокурора, представників служби виконання покарання вважає за можливе задоволення клопотання про умовно-дострокове звільнення Світлани Петрівни Бахміної", - сказала суддя Ірина Виришева. Вона зауважила, що до кінця відбування покарання Бахміній залишилися два роки один місяць і 15 днів. Колишній юрист "ЮКОС" була засуджена в 2006 році до 6,5 років позбавлення волі за розкрадання майна "Томскнефті".

Генпрокуратура РФ звинувачувала Бахміну в ухиленні від сплати податків фізичною особою в 2001-2002 роках, а також в привласненні майна на суму 8 мільярдів рублів. У листопаді 2008 року Бахміна, перебуваючи в підмосковній лікарні ГУФСИН, народила третю дитину, ставши, згідно російським законам, багатодітною матір`ю. У своєму виступі в суді захисники екс-юриста Юкоса підкреслювали, що Бахміна вже провела в ув`язненні більше двох третин визначеного для неї покарання, визнала свою провину і розкаялася, має позитивні характеристики з місць відбування покарань, ряд подяк як від мордовської колонії, так і від московського слідчого ізолятора "Матросская тишина". Як зауважив у суді прокурор Антон Давидов, "сторона звинувачення вважає, що клопотання Бахміної є законним і обгрунтованим і задоволенню підлягає". Крім того, з СІЗО до суду була надана довідка про відсутність у Бахміної виконавських листів, нарікань і позитивна характеристика, що свідчить про те, що "з сусідами по камері Бахміна культурна, ввічлива і тактовна, правил правопорядку дотримується, до адміністрації ставиться шанобливо". Суддя Вирижева, вислухавши думки всіх сторін, дійшла висновку, що "Бахміна довела своє виправлення і не потребує подальшого відбування покарання".