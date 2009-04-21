У Ющенка назвали умову запровадження біометричного контролю іноземців

В Секретаріаті Президента вважають, що отримання біометричних даних іноземних громадян для оформлення віз в Україну можливо застосовувати за принципом взаємності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, коментуючи ухвалений Верховною Радою закон про запровадження біометричного контролю.

«Якщо така практика і буде вживатися, то в першу чергу за принципом взаємності», - сказав він.

При цьому А.ГОНЧАРУК зазначив, що це питання буде вивчатися причетними міністерствами і відомствами.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Верховна Рада ухвалила зміни до Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», що передбачають збір біометричних даних іноземців при видачі українських віз і при перетині державного кордону з 1 січня 2010 року.