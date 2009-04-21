У ВР пропонують подовжити строк перебування омбудсмана на посаді

Комітет Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про внесення змін до Закону ”Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” (щодо строку перебування на посаді).

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному управлінні парламенту.

Законопроектом пропонується подовжити строк перебування Уповноваженого ВР з прав людини на посаді з п’яти до семи років.

На думку членів комітету, прийняття законопроекту сприятиме посиленню незалежної діяльності на посаді Уповноваженого з прав людини та підвищенню ефективності здійснення парламентського контролю в сфері захисту прав людини.