«Центральноамериканська четвірка» ввела безвізовий режим для українців

Держави «Центральноамериканської четвірки» - Гватемали, Сальвадору, Гондурасу та Нікарагуа - ввели безвізовий режим для громадян України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, Посольство Республіки Гватемала в Російській Федерації, акредитоване в Україні за сумісництвом, інформувало МЗС України про запровадження для громадян України – власників усіх типів паспортів (загальногромадських, службових та дипломатичних) з 1 квітня ц.р. безвізового режиму в‘їзду до держав «Центральноамериканської четвірки».