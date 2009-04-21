Хто закликав в інтернеті влаштувати день побиття міліції?

У Москві порушено кримінальну справу за фактами закликів влаштувати 5 травня 2009 р. всеросійський погром. Як повідомили в прес-службі столичної прокуратури, справу порушила слідчу службу управління ФСБ РФ по м. Москві і Московській області за ч.1 ст 280 (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності), ч.1 ст.205.2 (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності) і ч.1 ст.282 (дії, спрямовані на розпалення ненависті чи ворожнечі, а також на приниження гідності особи чи групи осіб за ознаками статі, раси, національності, мови, а також приналежності до певної соціальної групи, здійснені публічно) КК РФ.

Приводом для цього стала прокурорська перевірка, за фактом розміщення 5 квітня 2009 р. в мережі інтернет статті, що закликає членів неформальних молодіжних об`єднань екстремістського толку до здійснення неправомірних дій проти працівників правоохоронних органів і державних установ.

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