На батьківщині Муссоліні заборонили торгівлю фашистськими сувенірами

Влада італійського міста Предаппіо, де народився і похований Беніто Муссоліні, заборонили продавати на території міста сувеніри, історичні предмети, листівки, значки й інші речі з фашистською символікою, повідомляє The Daily Telegraph. За порушення заборони встановлено штраф в 500 євро.

За інформацією представника міської ради, рішення покликане залучити до міста "нормальних" туристів замість численних прихильників ультраправих і скінхедів, для яких Предаппіо став місцем паломництва. "Ми хочемо покінчити з культурою ненависті", - уточнив співрозмовник видання.

Музей в Предаппіо був відкритий ще за життя Муссоліні, проте розпорядженням англійської військової адміністрації в 1944 році його закрили. На початку нового століття закінчилася реставрація будинку, де 29 липня 1883 року в сім`ї коваля народився майбутній дуче. У ньому відкрився Центр вивчення сучасної історії.

Лента.ру