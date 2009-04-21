Презентація діяльності Міжнародного Фонду ”Відродження” у Кривому Розі (21 квітня), Херсоні (22 квітня), Миколаєві (22 квітня), Одесі (23 квітня) та Ізмаїлі (24 квітня)

Міжнародний Фонд "Відроження" запрошує на презентацію своєї діяльності у Кривому Розі (21 квітня), Херсоні (22 квітня), Миколаєві (22 квітня), Одесі (23 квітня) та Ізмаїлі (24 квітня).

Під час зустрічей можна буде ознайомитися з діяльністю Міжнародного фонду “Відродження”, його програмами та конкурсами для громадських організацій України на 2009 рік, а також отримати інформаційні матеріали та вичерпні відповіді на всі питання безпосередньо від керівників програм та менеджерів фонду.

Окрім презентації програмної діяльності МФВ для учасників зустрічі передбачається також проведення тренінгу з написання проектів та подальшому по них звітуванні.

Учасники зустрічі:

Наталія Саннікова – фінансовий директор МФВ

Олексій Орловський – директор програми “Посилення впливу громадянського суспільства”

Тетяна Кухаренко – менеджер програми “Схід-Схід: партнерство без кордонів”

Дмитро Шульга – старший менеджер “Європейської програми”

Баран Лілія – координатор програми “Засоби масової інформації”

Ксенія Шаповал – координатор програми “Громадське здоров’я”

Христина Басілія – менеджер зі зв’язків з громадськістю МФВ

До участі запрошуються представники громадських організацій, органів місцевого самоврядування та ЗМІ.

Місце проведення у Кривому Розі: Дім дитячої творчості, вул. Отто Брозовського, 93а, тренінгова зала. Початок о 15.00. Організатор зустрічі: Благодійна ВІЛ – сервісна організація “Шанс“. Контактна особа: Андрій Воронін, тел.: 401 22 71

Місце проведення у Херсоні: Обласний палац молоді (ДКТ), вул.. Перекопська, 158, 2-ий поверх, конференц-зал (к. 203), вхід з боку річки. Початок о 09.30. Організатор зустрічі: Херсонська обласна громадська організація Комітету виборців України. Контактна особа: Галина Бахматова, тел.: (0552)325-026.

Місце проведення у Миколаєві: вул. Адміральська, 20, сесійна зала Миколаївської міської ради

Початок о 15.00. Організатор зустрічі: Фонд розвитку міста Миколаєва. Контактна особа: Михайло Золотухін, тел. : (0512) 47-38-79, 0512 47-34-79.

Місце проведення в Одесі: конференц-зала готелю «Черное море» (вул. Пантелеймонівська, 25, 8 поверх). Початок о 10.00. Організатор зустрічі: Одеська обласна організація Всеукраїнської громадської організації “Комітет виборців України”. Контактна особа: Анатолій Бойко, тел.: 716-40-18, 8067 988 0 553.

Місце проведення в Ізмаїлі: м. Ізмаїл, вул. Радянської міліції 25/2, 1 поверх (офіс Фонду підтримки підприємництва). Початок о 10.00. Організатор зустрічі: Ізмаїльська міська рада. Контактна особа: Огнєв Ігор Миколайович, тел.: (04841) 2 26 43.

Контактна особа в МФВ: Христина Басілія, тел. (044) 486 24 74, basiliya@irf.kiev.ua