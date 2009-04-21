Жінки-в’язні... повністю знищили в`язницю в Тбілісі

У Грузії закрили жіночу колонію, де вчора стався бунт ув’язнених.

Про це повідомила начальник прес-служби департаменту відбування покарань Грузії Саломе МАХАРАДЗЕ, передає Грузія Online.

100 ув’язнених, які перебували в жіночій колонії Тбілісі, були переведені сьогодні в Руставі через те, що жінки-ув’язнені повністю знищили в`язницю і установу довелося закрити.

«Рішення було ухвалене після 12-годинного бунту. Повністю знищена інфраструктура установи», - заявила С.МАХАРАДЗЕ

Як повідомляв УНІАН, жіночий бунт в колонії почався вчора після того, як президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ помилував до 400 ув’язнених, 23 з яких були жінки. Решта ув’язнених також зажадала звільнення.

Як повідомив голова організації «Колишні політв`язні за права людина» Нана КАКАБАДЗЕ, причиною бунту є те, що ув’язнених ще раз обдурили і не включили в список помилуваних.

Міністр у справах пробації, відбування покарань і юридичної допомоги Грузії Дмитро ШАШКІН повідомив, що вимоги ув’язнених нереальні. «Неможливо одночасно звільнити 700 ув’язнених. 40 з них відбувають покарання за тяжкі злочини, зокрема, за вбивство, грабіж і т.д», - сказав він.