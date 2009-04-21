У Білоцерківській колонії в`язень покінчив життя самогубством

Вінницька правозахисна група повідомляє про самогубство засудженого, яке сталося в Білоцерківській виправній колонії №35 Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Як повідомив кореспонденту УНІАН координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро ГРОЙСМАН, засуджений, до звільнення якого залишалося менше чотирьох місяців, покінчив життя самогубством вранці у понеділок, 20 квітня.

За інформацією правозахисників, яку вони змогли отримати із неофіційних каналів і яку не мають можливості перевірити, засуджений вдався до самогубства після конфлікту із співробітниками колонії, які примушували його працювати на шкідливому гумовому виробництві. Наразі тіло засудженого вивезено з колонії в невідомому напрямку, і правозахисники припускають, що воно може перебувати в приміщенні Білоцерківського моргу.

"Хоча самогубство засуджених, які перебувають під повним контролем і опікою держави, є надзвичайною подією, що вимагає негайного інформування суспільства, Державний департамент України з питань виконання покарань не поспішає повідомити про трагедію. Жодна інформація на сайті ДДВП відсутня", - повідомляють правозахисники.

Протягом останніх місяців Вінницька правозахисна група отримує все більше негативної інформації про ситуацію в Білоцерківській виправній колонії №35, зокрема, за даними правозахисників, всупереч міжнародним зобов‘язанням держави та Конституції України, адміністрація колонії не забезпечує надання антиретровірусної терапії засудженим, хворим на ВІЛ-інфекцію.

Вінницька правозахисна група звертається до Уповноваженого ВР України з прав людини з проханням направити представників Секретаріату Уповноваженого для участі разом з громадськістю в розслідуванні обставин самогубства в’язня та скарг, що надходять із Білоцерківської виправної колонії №35.

"Самогубства та самокаліцтва доведених до відчаю засуджених свідчать про повне професійне банкрутство керівництва української пенітенціарної системи, яку недарма в народі називають «державним департаментом катувань». Попри те, що відповідальність за діяльність керівництва пенітенціарної системи несе особисто Президент України, який за законом призначає і звільняє Голову державної кримінально-виконавчої служби, ми закликаємо Кабінет Міністрів України разом з опозиційним урядом негайно активізувати діяльність по створенню ефективних національних превентивних механізмів проти катувань відповідно до міжнародних зобов‘язань України", - йдеться у заяві Вінницької правозахисної групи, текст якої передано УНІАН