В МЗС говорили про забезпечення освітніх прав українців та росіян

Т.в.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ зустрівся з Верховним комісаром у справах національних меншин (ВКНМ) Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Кнутом ВОЛЛЄБЕКОМ, який перебуває в Україні з робочим візитом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, ураховуючи те, що основною метою візиту Верховного комісара є проведення другої частини дослідження стосовно забезпечення освітніх прав українців в Росії та етнічних росіян в Україні, учасники зустрічі приділили увагу ситуації із забезпеченням прав української громади в Росії та тих заходів, які вживає Україна для забезпечення прав національних меншин.

Співрозмовники також обговорили перспективи подальшої співпраці України з ВКНМ, а також шляхи реалізації Рекомендацій ВКНМ щодо неприпустимості використання питань забезпечення прав національних меншин у міждержавних стосунках, оприлюднених восени 2008 року в м.Больцано/Бользен (Італія).