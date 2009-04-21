Депутат обстріляв автомобіль працівників ДАІ

Депутат Харківської облради обстріляв автомобіль з працівниками Державної автоінспекції.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело в правоохоронних органах, подія сталася в центрі Харкова 16 квітня, депутат стріляв з пістолета гумовими кулями після того, як між ним і працівниками ДАІ виник конфлікт.

Співрозмовник агентства не зміг пояснити, чому досі відсутня офіційна інформація про інцидент.

«Ніхто не постраждав, пошкоджено автомобіль - при цьому сказав він. – ДАІшники у відповідь не застосовували зброю».

У Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області підтвердили факт стрілянини, хоча не назвали прізвище того, хто стріляв, і повідомили, що інформація для ЗМІ «про це готується».

Водночас, місцева преса повідомляє, що стріляв депутат Харківської облради Юрій ЖИТЄНЬОВ, колишній водій Василя САЛИГІНА – екс-голови Харківської облради і колишнього голови Харківського обласного відділення Партії регіонів.