Партія ”Родина” відхрещується від антифашистів

"Відвертою брехнею" називає партія "Родина" спроби пов`язати з нею вбивство в Одесі активіста націоналістичної організації «Січ».

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві партії "Родина". (УНІАН: Максим Чайка, 1988 р.н., студент Одеського Національного університету імені І.Мечникова, активіст українського патріотичного молодіжного руху «Січ», загинув 17 квітня ц.р. внаслідок нападу, за даними обласного об`єднання «Просвіта», групи "проросійських екстремістів"). Як заявила Громадська організація «Вільна Одеса», «вбивство сталося під час сутички між молодими українськими патріотами із «Січі» та учасниками так званого руху «Антифа», яким протегує екс-депутат міськради, лідер партії «Родина» Ігор МАРКОВ».

«Партія «Родина» вважає дуже показовим той факт, що спроби пов`язати вбивство активіста націоналістичної організації «Січ» із партією «Родина» та її лідерами роблять, з одного боку, ЗМІ, що підтримують Едуарда ГУРВІЦА, а з другого – націоналістичні організації на кшталт «Просвіти».

Як наголошується в заяві "Родины", згідно з інформацією ЗМІ, «він (Максим Чайка – УНІАН) загинув під час сутички з представниками молодіжного угруповання «Антифа».

По суті, зазначає партія "Родина", "і скінхеди, і "Антифа" - це дві сторони однієї медалі, «а всі ці молодіжні угруповання і субкультура є продуктами глибокої деградації нашого суспільства. Радикали існують скрізь і завжди, але здорове суспільство відкидає їх, незалежно від їх ідеологічних відмінностей, а нормальна держава бореться з проявами екстремізму, незважаючи на політичну кон`юнктуру».

У документі стверджується, що «після 2004 року режим став на одну із сторін і вирощує правих радикалів. Результати такої політики наглядно показали недавні вибори в Тернопільську облраду".

"Лякає, що сьогодні і влада, і багато авторитетних ЗМІ, іменуючи загиблого «патріотом», а його вбивців «проросійськими бойовиками», стають на бік ультраправих екстремістів», - сказано в заяві.

На думку керівництва «Родины», "відверто фашистські організації почуваються привільно в сьогоднішній Україні, а ті, хто має сміливість цьому протистояти, відчувають на собі всю репресивну силу державного апарату".

При цьому партія «Родина» "приносить співчуття рідним і близьким загиблого, адже загибель молодого хлопця, незалежно від його поглядів і переконань, це завжди трагедія", підсумовують автори документа.