23 квітня - 11-00 - Прес-конференція правозахисної організації "Донецький Меморіал" на тему: "Як дотримувалися прав ув’язнених в 2008 році". Підготовлена четверта щорічна доповідь "Дотримання прав ув’язнених в Україні-2008". Доповідь підготовлена громадською правозахисною організацією ”Донецький Меморіал” в рамках проекту, який підтримується Міжнародним фондом "Відродження". Учасники: Олександр Букалов, керівник правозахисної організації "Донецький Меморіал", передбачається участь представників правозахисних організацій, державних установ, громадян, чиї родичі знаходяться в місцях позбавлення волі (“Українські новини”, вул.. Еспланадна, 20).Потрібна акредитація. Телефон: 8-097-907-06-49 .