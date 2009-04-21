23 квітня - 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Українські водії проти “всевидящого ока" ДАІ.” Йтиметься про розпочатий в Харкові судовий процес щодо заборони використання технічного прибору “Візір” для визначення відповідальності водіїв за перевищення швидкості. Чи може “Візир” помилятися? Чим зумовлені помилки ? Чи може технічна неспроможність прибору бути підтверджена юридично? В ході прес-конференції група практикуючих у цій сфері адвокатів та експертів надасть юридичну, консультативну та документальну оцінку існуючій ситуації. До участі запрошені: адвокати - Юрій Аксьонов, Артем Ліхвар, Костянтин Куц, експерт – Роман Павлович (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.