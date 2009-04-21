23 квітня - 14-30 - Прес-конференція на тему: "24 квітня - День пам`яті жертв геноциду вірменського народу 1915 року". Організатор: Молодіжна організація Київської вірменської общини. Учасники: Армен Хачатрян, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Вірменія в Україні; Грігоріс Буніатян, глава української єпархії Вірменської апостольської церкви, Архієпископ; Іван Драч, політик, поет, письменник, президент організації "Вірменія - Україна разом"; Роман Балаян, кінорежисер, сценарист і продюсер; Борис Егизарян, художник та інші («ЛІГАБізнесІнформ», вул. Т. Шамрила 23). Потрібна акредитація. Телефон: 593-16-37 або по e-mail: press@liga.net.