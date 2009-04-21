ЄС закликає Іран звільнити американську журналістку

Європейський Союз закликає Іран звільнити американську журналістку Роксану САБЕРІ, засуджену до 8 років ув’язнення за підозрою у шпигунстві.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві чеського головування в ЄС.

“Європейський Союз вважає, що судовий процес проти Р.САБЕРІ не відповідав стандартам чесного та прозорого судочинства. ЄС закликає владу Ірану терміново звільнити Р.САБЕРІ”, - зазначається у заяві.

ЄС також закликав Іран діяти відповідно до міжнародних інструментів захисту прав людини, які були ратифіковані, в тому числі, самим Іраном і, зокрема, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, а також Декларації прав людини.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня 31-річна Р.САБЕРІ була засуджена в Ірані до 8 років ув’язнення за підозрою в шпигунстві. Р.САБЕРІ співробітничала з ВВС, американською радіостанцією NPR и телеканалом "Фокс Ньюс".