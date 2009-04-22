Таліби хочуть віддати тіло страченого польського інженера за $700 тис

Таліби хочуть віддати тіло вбитого в лютому в Пакистані польського інженера Петра Станьчака за 700 тисяч доларів, вже не розраховуючи, що будуть виконані їх політичні вимоги, повідомляє РІА "Новости" з посиланням польські ЗМІ.

Співробітника фірми Geofizyka Krakow Петра Станьчака викрали в Пакистані 28 вересня минулого року. Відповідальність за викрадання взяла на себе пакистанська гілка руху "Талібан". Екстремісти вимагали від влади Пакистану звільнити 60 талібів, які перебувають в ув`язненні. Уряду був дан крайній термін - до 4 лютого, який пізніше був продовжений ще на два дні. Після закінчення цього терміну інженера стратили.

Офіційний представник МЗС Польщі Петро Пашковський у розмові з кореспондентом РІА “Новости” не коментував цю інформацію. Пашковський, проте, нагадав, що "міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у лютому оголосив про нагороду в мільйон польських злотих (300 тисяч доларів) за інформацію про те, хто безпосередньо винен у вбивстві в Пакистані польського інженера".

Рух "Талібан" оприлюднив тоді відеозапис страти польського інженера. На семихвилинному записі Станьчак був знятий із зав`язаними очима. Перед смертю він просив польський уряд не відправляти війська до Афганістану на допомогу міжнародній коаліції і розірвати дипвідносини з Ісламабадом, якщо пакистанська влада не підуть на поступки талібам. Плівка також містила погрози бойовиків розправитися з іншими іноземними заручниками, якщо їх вимоги не будуть виконані.

Поляки працюють в Пакистані вже більше 10 років, виконуючи сейсмічні дослідження для однієї з пакистанських нафтових компаній.