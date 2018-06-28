Письменник не винний. Навіть якщо він єврейський

У ніч на 21 квітня - 120-річчя з дня народження сумнозвісного Адольфа Гітлера - у Коростені Житомирської області невідомі вщент розбили меморіальну дошку на одному з будинків по вулиці Шолом Алейхема. Знак, виготовлений на кошти місцевої єврейської громади, було урочисто відкрито 1 березня поточного року. Якраз напередодні 150-річчя з дня народження видатного єврейського письменника, уродженця України.

„Висловлюємо сподівання на те, що правоохоронні органи незабаром знайдуть організаторів і виконавців цього ганебного вчинку і притягнуть їх до відповідальності”, - йдеться у заяві, яку інформагенції УНІАН передав лідер Коростенської благодійної організації „Міцва-Чорнобиль” Володимир Левитан.

Співробітники міліції, які й досі працюють на місті злочину, опитують мешканців будинку №3 та інших, прилеглих до нього, у приватній розмові з журналістом УНІАН назвали знищення пам’ятного знаку „пересічним хуліганським вчинком”. Мовляв, жодної політики; буцімто якісь нетверезі молодики, йдучи вулицею Шолом Алейхема, вирішили „жартома” витягти кілька бордюрних плит і надійно „прикластися” ними до мармурової дошки, яку щойно побачили.

Як вдалося з’ясувати УНІАН, насправді коростенська акція була заздалегідь спланована. В якості „операції прикриття” (або „відволікаючого маневру”) поки що невідоме угруповування нібито збиралося узяти участь у смолоскипній ході поблизу знаменитої „вінницької ставки Гітлера” поблизу с. Стрижавки. За наказом керівництва УМВС України у Вінницькій області до стрижавського лісу було скеровано понад дві сотні міліціянтів із службовими собаками; поблизу „Вервольфу” розгорнули польову кухню для харчування. Всіх бажаючих вшанувати пам’ять військового злочинця було попереджено про неприпустимість появи в районі Стрижавки в одязі або із характерними символами фашистської Німеччини.

Коли ж члени неофашистської організації зателефонували новообраному лідерові Об’єднаної єврейської громади України Ігорю Коломойському (слухавку узяв один з його заступників), аби ... привітати членів ОЄГУ з „днем народження фюрера”, - цей хід був витлумачений як початок „активної фази антисемітських дій”.

Чому неонацисти обрали саме Коростень (у місті, до речі, окрім знищення вищезгаданої меморіальної дошки, завдано збитків ще й офісу Компартії України та деяким офіційним установам), зрозуміло. По-перше, цей населений пункт на Поліссі був чи не єдиним, удостоєним уваги рейхсканцлера Німеччини. Прямуючи до Запоріжжя, де мала відбутись важлива військова нарада за участю генералітету, літерний потяг, в якому їхав Гітлер, зробив зупинку на ст. Коростень-Південно-Західний. Попри те, що „пасажир №1” впродовж неповної години перебування на теренах Коростенщини обмежився лише прогулянкою в районі колишнього вокзалу і кількома розмовами із співвітчизниками та „місцевим українським активом”, - давньоруське місто із 1300-літньою історією перетворилося на такий собі пункт паломництва для сучасних послідовників біснуватого фюрера.

По-друге, до початку Другої Світової війни у Коростені мешкала чисельна єврейська громада. Навіть вивіски на будівлях органів влади були виконані на трьох: „міжнаціонального спілкування” (себто російській), українській та ідіш. За час окупації фашисти знищили в Коростені та околицях понад 16 тисяч євреїв, приблизно третину усього наявного населення.

... Коли автор цих рядків розмістив на одному з відомих соціальних сайтів світлини з відкриття меморіальної дошки на честь Шолом Алейхема, колишні мешканці Коростеня, нині громадяни Німеччини, Ізраїлю, США та інших країн влаштували щось на кшталт такого собі тоталізатора. Ставки приймалися на термін, впродовж якого знак збережеться цілим й неушкодженим. Максимальний строк, відведений його „життю”, становив два місяці. Буцімто населення теперішньої України ще „не дозріло” до розуміння величі письменника-класика.

Прикро, але Шолом-Алейхем „полишив” Коростень навіть раніше...

Олег БАЗАК, для УНІАН. Фото автора.