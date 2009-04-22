Microsoft: Анонімність в інтернеті повинна піти в минуле

В корпорації Microsoft упевнені, що без суворого контролю інтернет не зможе успішно розвиватися.

Так, за словами Скотта Чарні, віце-президента і глави відділу безпеки Microsoft, щоб зберегти темпи зростання, інтернет повинен стати захищенішим.

"Анонімність і відсутність всякого контролю в мережі повинні залишитися у минулому. Через те, що в інтернеті не відстежуються дії користувачів і у них є можливість залишитися невпізнанним, кіберпростір все активніше наповнюють злочинці. Сьогодні дуже багато користувачів не знають навіть, яке програмне забезпечення використовується у них на комп`ютері. У таких умовах зловмисникам не дуже складно заразити їх системи. Часто користувачі не знають, з ким вони спілкуються в мережі, чи може електронна пошта від цього адресата містити шкідливі файли. Хоча людина відвідує веб-сайт, але вона не впевнена, що може довіряти цьому ресурсу", - сказав Чарні.

"Тому ми повинні покласти край довірі в мережі", - підкреслив фахівець з безпеки. Раніше таку ж точку зору висловив Крейг Манді, керівник напряму досліджень і стратегії Microsoft.

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