У Борисполі затримали сутенера, який продавав дівчат за кордон

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" працівники УБОЗ ГУМВС в Одеській області за інформацією національного центрального бюро Інтерполу в Україні затримали організатора злочинної групи, учасники якої продавали у сексуальне рабство до Ізраїлю громадянок України та Молдови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, зловмисник (1966 р.н.), уродженець Полтавської області, майже п’ять років перебував у міжнародному розшуку. З 2005 року він переховувався за кордоном, використовуючи підроблені паспорти громадянина України, Ізраїлю та Нідерландів.

За допомогою українського бюро Інтерполу правоохоронці встановили його місцезнаходження у Канаді, де він намагався отримати статус біженця. Після передачі міграційним службам Канади відповідних матеріалів щодо зловмисника його було депортовано до України.

Злочинну групу було викрито одеським УБОЗ ще в 2002 році. Оперативники встановили, що дівчат відправляли до Ізраїлю за підробленими паспортами. У 2004 році учасники групи були засуджені до позбавлення волі, лідер групи був оголошений у розшук.

За матеріалами УБОЗ слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.