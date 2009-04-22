Трьом екс-керівникам Дніпрогазу відмінили амністію

Сьогодні Апеляційний суд Дніпропетровської області скасував рішення Жовтневого районного суду Дніпропетровська від 20 січня 2009 року про амністію трьох екс-керівників ВАТ «Дніпрогаз».

Йдеться про генерального директора Игоря ІВАНКОВА, його заступника Максима СОРОКІНА та головного інженера Сергія БАЧУРІНА, яким інкримінувалась службова недбалість за фактом вибуху газу в житловій багатоповерхівці, що стався в обласному центрі 13 жовтня 2007 року, повідомив кореспонденту УНІАН адвокат постраждалих внаслідок вибуху мешканців будинку Дмитро ПОПОВСЬКИЙ.

За його словами, апеляційний суд направив кримінальну справу відносно трьох вказаних екс-керівників «Дніпрогазу», порушену за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, на новий розгляд до Жовтневого райсуду.

Д.ПОПОВСЬКИЙ зауважив, що сьогодні в апеляційному суді було зачитано лише результативну частину судового рішення, жодних коментарів судді не надали.

Адвокат наголосив, що постраждалі від вибуху газу не погодилися з амністією колишніх керівників ВАТ «Дніпрогаз» і подали апеляцію на рішення Жовтневого районного суду.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня Жовтневий районний суд Дніпропетровська задовольнив клопотання трьох підсудних – колишніх гендиректора ВАТ «Дніпрогаз» І.ІВАНКОВА, його першого заступника М.СОРОКІНА і головного інженера С.БАЧУРІНА, звинувачуваних у службовій надбалості, що привела до вибуху газу в житловому будинку в Дніпропетровську 13 жовтня 2007 року, – про амністію згідно із Законом України «Про амністію», підписаному Президентом України 12 грудня 2008 року.

23 січня потерпілі від вибуху повідомили, що подадуть апеляцію на дане рішення суду.

Внаслідок вибуху газу в житловому будинку в Дніпропетровську було зруйновано два під`їзди і загинуло 23 особи.