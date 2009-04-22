Комуністи і націоналісти провели акції до дня народження Леніна

У Полтаві сьогодні близько сотні представників Комуністичної партії України поклали квіти до підніжжя пам`ятника Володимиру Леніну і провели мітинг.

Як передає кореспондент УНІАН, перед учасниками акції виступив голова Полтавської обласної організації КПУ, депутат обласної ради Олександр МАСЕНКО.

Під час мітингу комуністи засудили дії нинішньої влади, вимагали її відставки і закликали до боротьби з капіталізмом, до приходу народу до влади, щоб утілити ідеї В.Леніна в життя.

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Також у Полтаві на площі Леніна відбулася акція «День народження кривавих вождів».

Активісти місцевого осередку всеукраїнської молодіжної організації «Національний Альянс» розклали на площі прозорий поліетилен, на який встановили портрети В.Леніна і Адольфа Гітлера, після чого закидали їх яйцями. Частина з трьох десятків яєць була розписана чорними і червоними кольорами. На них були написи: «За Бандеру», «За концтабори», «За Бабин Яр» тощо.

Активісти «Національного Альянсу» заявили, що цією акцією вони висловили свою позицію щодо діяльності лідерів нацистського і комуністичного режимів. За їх словами, акція проводилася для того, щоб підкреслити їх негативну роль в історії людства і України зокрема.