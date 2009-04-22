Відкриття проекту технічного співробітництва МОП «Рівність жінок і чоловіків у світі праці»

16:42, 22 квітня 2009
Права людини
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23 квітня - 9-30 - Відбудеться урочисте відкриття Проекту технічного співробітництва МОП «Рівність жінок і чоловіків у світі праці». Проект реалізовуватиметься в Україні Міжнародним бюро праці (МБП) за спільної фінансової підтримки ЄС та МБП. Під час засідання буде представлено стратегію Проекту та засновано Консультативний комітет Проекту. Запрошені: Людмила Денісова, міністр праці та соціальної політики України, Віктор Оніщук, заст..міністра праці та соціальної політики України, Мартін Шідер, керівник Першого відділу програм допомоги Представництва ЄК в Україні,  Марк Левін, директор Субрегіонального бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи (Будапешт)  (Великого конференц-залу НАНУ, вул. Володимирська, 55, 3-й пов., Секційний Зал). Реєстрація учасників о 9.30.  Телефони:  289-00-58,  289-61-68, e-mail: gender@ilo-dp.kiev.ua.

 

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