23 квітня - 9-30 - Відбудеться урочисте відкриття Проекту технічного співробітництва МОП «Рівність жінок і чоловіків у світі праці». Проект реалізовуватиметься в Україні Міжнародним бюро праці (МБП) за спільної фінансової підтримки ЄС та МБП. Під час засідання буде представлено стратегію Проекту та засновано Консультативний комітет Проекту. Запрошені: Людмила Денісова, міністр праці та соціальної політики України, Віктор Оніщук, заст..міністра праці та соціальної політики України, Мартін Шідер, керівник Першого відділу програм допомоги Представництва ЄК в Україні, Марк Левін, директор Субрегіонального бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи (Будапешт) (Великого конференц-залу НАНУ, вул. Володимирська, 55, 3-й пов., Секційний Зал). Реєстрація учасників о 9.30. Телефони: 289-00-58, 289-61-68, e-mail: gender@ilo-dp.kiev.ua.