23 квітня - 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Громадський референдум за відставку Леоніда Черновецького: перші результати акції громадянського руху «Справжні кияни». Учасники: Глєб Лєшков, Тетяна Білецька, Роман Головня, Віктор Черінько – учасники Ініціативної Ради ГР «Справжні кияни».Питання: чи стане громадський референдум «Справжніх киян» індикатором готовності киян змінити мера; суспільна активність киян як інструмент впливу на владу; правові аспекти боротьби міської громади за свої права (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8-068-111-8-111, e-mail: info@kosmos-stop.org. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.