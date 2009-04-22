23 квітня - 11-00 - У Службі безпеки України в рамках започаткованого за ініціативою Президента України діалогу правоохоронців з представниками громадськості щодо спільного пошуку шляхів із запобігання явищам ксенофобії, дискримінації, расової нетерпимості в українському суспільстві, відбудеться зустріч керівництва СБУ з активістами єврейських громад, лідерами студентських земляцтв вихідців з країн Азії та Африки, представниками міжнародних правозахисних організацій (вул. Володимирська, 33). Потрібна акредитація. Телефони: 256-96-79, 279-30-40 до 10-00 23 квітня.