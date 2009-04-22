Ющенко не скорочував склад Нацкомісії зі зміцнення демократії та верховенства права

Прес-служба Президента України роз’яснює, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО не скорочував склад Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЮЩЕНКО 13 квітня видав указ № 238, яким внесено зміни до складу Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права.

Внаслідок цього на деяких електронних засобах масової інформації було поширено інформацію про скорочення її складу.

У зв`язку з викладеним слід зазначити, що названим eказом до складу Комісії додатково введено Михайла ВЕРБЕНСЬКОГО – заступника міністра внутрішніх справ України, Ігоря КОЛІУШКА – голову правління Центру політико-правових реформ, Данила КУРДЕЛЬЧУКА – президента Української іноземної юридичної колегії (відповідальний секретар Комісії), Анатолія ОСЕТИНСЬКОГО – заступника голови Вищого господарського суду України, Богдана ФУТЕЯ – суддю Федерального Суду Претензій Сполучених Штатів Америки – фахівців, діяльність яких спрямована на підвищення рівня забезпечення прав та свобод людини в Україні. Разом із цим Ігоря ДРІЖЧАНИЙ, Михайло КОРНІЄНКО та Сергій САФУЛЬКО виведені зі складу Комісії.

Крім того, у складі Комісії затверджено низку осіб, чим підтверджено їх повноваження як членів Комісії у зв`язку зі зміною займаних посад.

Таким чином, на сьогодні до складу Комісії входять 39 осіб.

Цим же указом з метою оптимізації роботи Комісії запроваджено діяльність заступника голови Комісії та її відповідального секретаря.