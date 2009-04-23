Верховний комісар ОБСЄ вивчає в Криму дотримання прав росіян

Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Кнут ВОЛЛЕБЕК вивчає в Криму забезпечення Україною освітніх прав етнічних росіян, а також реалізацію інших їхніх прав і свобод.

Як повідомила УНІАН прес-секретар керівника парламенту автономії Алла ГОРЄВА, К.ВОЛЛЕБЕК під час зустрічі з кримським спікером Анатолієм ГРИЦЕНКОМ повідомив, що він та експерти його офісу, побувавши в трьох регіонах України – на Сході, на Заході і в Криму, – планують відвідати ряд навчальних закладів, де ведеться викладання російською мовою, а також провести зустрічі з науковою елітою вузів і представниками російських общин.

Верховний комісар ОБСЄ також висловив «зацікавленість проблемами інтеграції раніше депортованих народів у суспільне життя» Криму.

А.ГРИЦЕНКО і К.ВОЛЛЕБЕК обговорили особливості забезпечення умов для функціонування російської та інших мов національних меншин на території півострова.

«Сторони дійшли розуміння того, що всі національні меншини, що проживають на території автономії, мають конституційне право на розвиток своїх мов і нічиї права, в цьому сенсі, не повинні ущемлятися», - сказала А.ГОРЄВА.