Ющенко визнав, що жарт про молдаван був невдалим
09:46, 23 квітня 2009Права людини
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Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає невдалим свій жарт про молдаван.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Це був невдалий жарт», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО під час поїздки минулого тижня на Яготинський маслозавод (Київська область) назвав людину, яка невдало виконала його прохання, "молдаванином".
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