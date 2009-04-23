Ющенко визнав, що жарт про молдаван був невдалим

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає невдалим свій жарт про молдаван.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Це був невдалий жарт», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО під час поїздки минулого тижня на Яготинський маслозавод (Київська область) назвав людину, яка невдало виконала його прохання, "молдаванином".