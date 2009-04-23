У Нацраді сподіваються на порозуміння з російськими телеканалами

У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення сподіваються, що найближчим часом буде знайдено порозуміння з російськими телеканалами, які хочуть працювати в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу для преси перший заступник голови Нацради Андрій МІРОШНИЧЕНКО висловив таке сподівання, коментуючи нещодавню заяву посла Росії в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА щодо утисків російських каналів на території України.

На думку А.МІРОШНИЧЕНКА, з кожним днем у російському політикумі буде зростати рівень розуміння того, що йдеться не про утиски російської мови чи російськомовних каналів, а про забезпечення дотримання законодавства телеканалом, який хоче працювати на території нашої держави.

А.МІРОШНИЧЕНКО навів приклад телеканалу «Первый канал – Всемирная сеть», якому Нацрада у листопаді минулого року дала тимчасовий дозвіл на трансляцію після того, як цей телеканал у гарантійному листі зобов’язався забезпечити свою присутність в українському телепросторі, дотримуючись українського законодавства.

А.МІРОШНИЧЕНКО констатував, що поки цей канал не виконав своїх зобов’язань. Водночас, він зауважив, що триває переговорний процес.

«Я думаю, що зараз відбувається нормальний переговорний процес. Сподіваюсь, що керівництву каналу вистачить професіоналізму та здорового глузду виконати усі зобов’язання, які вони взяли на себе», - сказав перший заступник Нацради.