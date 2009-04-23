Меджліс поскаржився на активізацію проросійських політиків

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ заявляє, що напередодні 65-х роковин депортації кримських татар спостерігається явна активізація проросійських політиків в автономії, що супроводжується в ряді ЗМІ потоком антикримськотатарських публікацій".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу, про це М.ДЖЕМІЛЄВ сказав Верховному комісарові ОБСЄ у справах національних меншин Кнуту ВОЛЛЕБЕКУ.

"Більше того, нерідко запеклими провідниками як антикримськотатарських, так і антиукраїнських тверджень виступають і посадовці кримської влади, щоправда, прикриваючись при цьому своїми суспільними посадами в різних "російських блоках" й інших організаціях", - наголосили в Меджлісі.

У прес-службі відзначили, що комісар ОБСЄ цікавився ступенем активізації різних громадських і політичних організацій Криму, проявами нетерпимості в кримському соціумі тощо.

З 1993 року 18 травня відзначається в Криму як День пам`яті жертв депортації.