Розслідування расистських злочинів контролюватиме спеціальна комісія

В Україні буде створено незалежну неурядову комісію, що контролюватиме розслідування правоохоронними органами злочинів з приводу прояву ксенофобії та расизму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Буде створена незалежна неурядова комісія, яка контролюватиме кожне розслідування правоохоронними органами, реагування правоохоронних органів на кожен прояв ксенофобії в нашій державі… Найважливіше, що з’являється незалежний орган співробітництва і контролю», - сказав він.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, до такої комісії мають увійти неурядові організації.

Також він не виключив, що в цю структуру, водночас, увійдуть і він, і міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО або заступники керівників двох цих відомств.

Також голова СБУ пообіцяв, що з наступного тижня, зокрема, СБУ інформуватиме громадськість щодо протидії злочинам, вчиненим на грунті расизму та ксенофобії.