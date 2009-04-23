СБУ перевіряє інформацію про причетність одеського ”антифа” до партії «Родина»

Служба безпеки України перевіряє інформацію про можливу причетність особи, яка підозрюється в скоєнні вбивства одеського студента Максима Чайки до партії «Родина».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«СБУ перевіряє інформацію про причетність цієї особи, яка підозрюється у вбивстві М.Чайки до організації «Родина» міста Одеса», - сказав він.

При цьому він пообіцяв, що результати цієї перевірки будуть оприлюднені наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, студент Одеського Національного університету імені І.Мечникова, активіст українського патріотичного молодіжного руху «Січ» М.Чайка (1988 р.н.) загинув 17 квітня внаслідок нападу, за даними обласного об`єднання «Просвіта», групи проросійських екстремістів. Убивство сталося на розі Олександрівського проспекту та вулиці Троїцької. Тоді ж ножові поранення також отримав друг загиблого Андрій ДЗЕБАН, який наразі перебуває в лікарні.

Як заявила громадська організація «Вільна Одеса», «вбивство сталося під час сутички між молодими українськими патріотами із «Січі» та учасниками так званого руху «Антифа», яким протегує екс-депутат міськради, лідер партії «Родина» Ігор МАРКОВ».

У партії "Родина" назвали спроби пов`язати з нею вбивство в Одесі активіста організації «Січ» "відвертою брехнею".

У свою чергу, в прес-службі руху «Антифашистська дія» заявили, що вбивство М.Чайки було самообороною.