Молдавська опозиція погрожує заблокувати обрання нового президента

Молдавська опозиція пізно увечері 22 квітня, одразу після оголошення Конституційним судом рішення затвердити підсумки перерахунку голосів на минулих парламентських виборах, пригрозила заблокувати обрання нового Президента Молдови, щоб домогтися розпуску парламенту та проведення дострокових виборів. Про це пише російська газета "Известия".

Представників трьох опозиційних партій, що увійшли до парламенту, не влаштовує той факт, що перерахунок підтвердив колишній розклад голосів. У правлячої партії комуністів 60 з 101 депутатського мандата, інші - в опозиційних Ліберальної (ЛП), Ліберально-демократичної партії (ЛДПМ) і альянсу "Наша Молдова" (АМН). Але для обрання Президента потрібен 61 голос, і комуністам необхідна підтримка хоча б одного депутата від опозиції.

"Ми не голосуватимемо за кандидата в Президенти і доможемося розпуску парламенту та дострокових виборів", - заявив після засідання КС лідер ЛП Міхай ГІМПУ. Про відмову своїх партій голосувати за главу держави і домагатися розпуску парламенту заявили представники ЛДПМ Штефан КРЯНГЕ і АМН Микола РАІЛЯН. Якщо опозиціонери виконають свою обіцянку, то, згідно із законом, парламент, що не вибрав Президента з трьох спроб, буде розпущено. Проте при владі весь цей час залишатиметься Володимир ВОРОНІН.

Водночас лідер ЛДПМ Влад ФІЛАТ в інтерв`ю ІТАР-ТАСС висловив думку, що партія комуністів навряд чи домовлятиметься з опозицією про якусь коаліцію під час обрання Президента. Комуністи, за його словами, постараються перетягти на свій бік одного з депутатів опозиції "і, треба визнати, у них є багато можливостей зробити це".

Про те, що молдавська опозиція навряд чи буде домагатися дострокових виборів, заявив директор Інституту суспільних наук Молдови Аркадій БАРБЕРОШІЕ. "Рейтинг популярності опозиції невисокий, а після заворушень, що відбулися в Кишиневі, їх результат на повторних виборах може бути ще нижчим, - зазначив він. - Думаю, опозиція прийде в парламент і стане працювати з комуністами. Сподіваюся, вони виявлять конструктивність".

Довідка УНІАН. 22 квітня Конституційний суд Молдови затвердив остаточні результати парламентських виборів, які відбулися 5 квітня і за підсумками яких правляча партія комуністів здобула майже 50% голосів.

ЦВК Молдови оголосив результати перерахунку голосів за підсумками виборів і затвердив офіційний протокол за наслідками перерахунку.

Рішення про перерахунок голосів на виборах було ухвалено Конституційним судом на запит голови Компартії, Президента Молдови Володимира ВОРОНІНА. Цьому передували акції протесту опозиції, незадоволеної результатами голосування. Мітинги 7 квітня переросли в масові заворушення та погроми в Кишиневі.

За наслідками перерахунку бюлетенів, комуністи набрали 49,48% голосів - як і за підсумками першого підрахунку голосів. Ліберальна партія, згідно з остаточними даними перерахунку, набрала 13,13%. Далі йде Ліберально-демократична партія (12,43%) і альянс "Наша Молдова" - 9,77%. Таким чином, комуністи здобувають 60 з 101 місця в молдавському парламенті, Ліберальна партія - 15, Ліберально-демократична - 15, альянс "Наша Молдова" - 11 депутатських мандатів.