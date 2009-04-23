«Візир» може помилятися - доведено юристами

У Харкові розпочався судовий процес, метою якого є не допустити використання даних фоторадара «Візир» для притягнення водіїв до відповідальності за перевищення швидкості.

Про це сьогодні в ході прес-конференції в УНІАН повідомив адвокат Юрій АКСЕНОВ.

Він зазначив, що, за інформацією МВС України, з початку 2009 року за допомогою системи «Візир» в Україні виявлено майже 550 тисяч порушень швидкісного режиму руху і винесені постанови на суму майже 156 млн. грн. При цьому, в цілому, за допомогою приладу з моменту його впровадження виявлено понад 70% від загальної кількості виявлених порушень швидкісного режиму. За словами Ю.АКСЕНОВА, багато з оштрафованих водіїв не погоджуються з результатами, що містяться у фоторапорті, і звертаються до суду для оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності. Проте, підкреслив адвокат, досі відстоювання правоти носило для водіїв лише індивідуальний характер, і дані спори вигравалися, в основному, за рахунок процесуальних порушень, що містяться в постановах.

Ю.АКСЕНОВ також підкреслив, що посадовці Державтоінспекції ігнорують думку як водіїв, так і технічних фахівців, заявляючи, що в цілому прилад технічно придатний і здатний адекватно фіксувати перевищення швидкості транспортних засобів. «Але Харківським ДАІ був зроблений подарунок для всіх обурених автовласників, який містився у фоторапорті до постанови про притягнення до адміністративної відповідальності одного з водіїв», - сказав адвокат. За словами Ю.АКСЕНОВА, фотознімок наочно доводить, що «Візир» може помилятися, оскільки згідно з першим кадром знімка, швидкість автомобіля порушника зафіксована на рівні 86 км/год., цим же приладом на наступному кадрі зафіксована автозаправна станція, що рухається зі швидкістю 66 км/год. «Помилкове відображення цієї обставини приладом свідчить про неправильність його будови, а відтак – недостовірність результатів фотофіксації як доказу для підтвердження всіх адміністративних порушень, зафіксованих за допомогою приладів даного типу», - сказав Ю.АКСЕНОВ.

Зі свого боку, адвокат Артем ЛИХВАР зазначив, що створена адвокатами процесуальна стратегія і юридична конструкція у даній справі, незважаючи на відсутність в Україні прецедентної системи права, дозволяє вивести адміністративний процес «водій проти інспектора ДАІ» за рамки оскарження індивідуального адміністративного стягнення. За його словами, це можливо завдяки одній із вимог, заявлених в адміністративному позові, яка звучить таким чином: «Визнати неправомірними дії відповідача щодо використання результатів фотофіксації із застосуванням вимірювального приладу «Візир» в цілях адміністративного провадження». «У випадку задоволення заявленої вимоги судом, суспільство одержить судове рішення, що має силу закону, в якому міститиметься заборона на використання пристрою «Візир» для адміністративного провадження у справах про перевищення швидкості водіями транспортних засобів», - сказав А.ЛИХВАР.

Довідка УНІАН. Прилад «Візир» фіксує стан руху на дорогах. Працює камера в двох основних режимах: контроль руху з вимірюванням швидкості і контроль ситуації на дорогах без вимірювання швидкості. У прилад «Візир» інспектор ДАІ фіксує максимальний рівень дозволеної швидкості, якщо встановлена норма перевищується, пристрій робить фотознімок або починається відеозапис. У пам`яті апарату «Візир» прописується дата, час, швидкість, дані про автомобіль. Також прилад має функцію фіксації, наприклад, місця ДТП. Дані матеріали зйомок зберігаються у спеціальному архіві для подальшого розгляду справи про порушення водієм ПДР.