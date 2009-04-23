У 2008 році Україна не змогла подолати бідність

У 2008 році Україна не змогла реалізувати плани зі зменшення бідності.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у доповіді щодо прогресу України у виконанні Плану дій в рамках Європейської політики сусідства, представлений сьогодні.

“Бідність продовжує викликати занепокоєння”, - зазначається у доповіді.

У документі Єврокомісія наводить цифри, відповідно до яких в 2007 році в Україні 27,3% громадян жили за межею бідності.

“У звітному періоді Україна розробила плани поліпшення умов життя своїх громадян, в тому числі за рахунок активної боротьби з бідністю та покращанні обов’язкового страхування робітників. Ці плани не були реалізовані”, - констатується у документі.

Як повідомляв УНІАН, План дій є практичним інструментом співпраці ЄС з третіми країнами в рамках Європейської політики сусідства. Щорічно Єврокомісія готує звіти щодо прогресу в реалізації Плану дій.