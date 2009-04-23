Друга Міжнародна конференція ”Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб”

24 квітня - 10-00 - Відбудеться Друга Міжнародна конференція "Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб". Організатор - Служба безпеки України за сприяння Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБОУ та Женевського центру демократичного контролю над збройними силами (вул. Грушевського, 22, Велика зала прийомів Держуправління справами). Початок реєстрації о 9-30. Потрібна акредитація. Телефони : 256-96-79, 279-30-40 до 9-30 24 квітня.

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