Прес-конференція на тему: ”Заява президента України 22 квітня - початок переслідування антифашистів в Україні?”

24 квітня - 10-00 - Прес-конференція на тему: "Заява президента України 22 квітня - початок переслідування антифашистів в Україні?". Учасники: член правління Інституту "Республіка" Владимир Чемерис, представники неформального молодіжного антифашистського руху України (“Інтрефакс-Україна”, вул. Рейтарська, 8/5-А). e-mail unrest404@gmail.com.

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