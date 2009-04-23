Прес-конференція на тему: «Про співпрацю із російською стороною щодо дослідження архівних матеріалів з тематики Голодомору 1932-1933 років в Україні»

24 квітня - 11-00 - Прес-конференція на тему: «Про співпрацю із російською стороною щодо дослідження архівних матеріалів з тематики Голодомору 1932-1933 років в Україні». Учасники: представники Українського інституту національної пам’яті: заст.голови УІНП, професор, доктор історичних наук Владислав Верстюк та начальник архівного відділу УІНП, професор, доктор історичних наук Георгій Папакін, а також професор, доктор історичних наук Василь Марочко (“Укрінформ”, вул.. Б.Хмельницького ,8/16). Телефон: 281-08-86.

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