Заходи, приурочені до Міжнародного дня інтелектуальної власності

24 квітня - 12-00 - У рамках заходів, приурочених до Міжнародного дня інтелектуальної власності, відбудеться прес-конференція, за участю народного депутата України Дмитра Табачника, заст..міністра освіти і науки України Максима Стріхи, голови Держдепартаменту інтелектуальної власності Миколи Паладія, ген.директора „Lavina Music” Едуарда Кліма, директора ДП „Український інститут промислової власності” Алли Жарінової (вул. Глазунова, 1, ДП „Український інститут промислової власності”, 3-й поверх, конференц-зала).

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