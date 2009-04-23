27 квітня - 14-00 - Прес-конференція організаторів Маршу Свободи 2009 за зміни у державній політиці щодо алкоголю, тютюну та інших наркотиків . Учасники прес-конференції: Тарас Ратушний, прес-аташе Маршу Свободи, Марія Лєбєдєва, волонтер гарячої лінії моніторингу наркокорупції силових структур, Віталій Онищенко. Марш Свободи відбувається в рамках Всесвітнього конопляного маршу з 2005 року. 2 травня 2009 року марш відбудеться у Києві, Одесі, Сімферополі, Тернополі, Дніпропетровську та Кам`янці-Подільському (“Інтерфакс-Україна”, вул.. Рейтарська, 8/5а). Потрібна акредитація. Телефон: 8 098 836 60 00.