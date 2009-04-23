28 квітня об 11-30 в УНІАН Національний Форум профспілок України оприлюднить «Чорний список роботодавців України». До списку увійдуть власники тих українських підприємств, на яких зафіксовано незаконні звільнення, невиплати зарплат, недотримання колективних угод та незабезпечення основних принципів соціального захисту. Опитування проводилося серед трудових колективів в усіх регіонах України. Також в ході прес-конференції будуть оприлюднені дані профспілок щодо реального рівня безробіття, заборгованості із зарплат та щодо інших соціальних проблем. Учасники: Мирослав Якібчук, голова Національного форуму профспілок України; Григорій Кабанченко, заступник голови НФПУ (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 80956533799.