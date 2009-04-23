В Україні зберігається високий рівень порушень прав засуджених

Попри позитивну тенденцію до зменшення чисельності осіб, які відбувають покарання в українських пенітенціарних установах, помітних змін на краще у сфері дотримання прав засуджених впродовж 2008 року не відбулося.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у щорічній доповіді «Дотримання прав ув’язнених в Україні-2008», підготовленої правозахисною організацією „Донецький Меморіал” за підтримки Міжнародного фонду „Відродження”, яка була презентована сьогодні у Києві.

За даними доповіді, порушення прав осіб, позбавлених волі, стосуються не стільки умов тримання, скільки поводження персоналу з ув’язненими. "Як і у попередні роки, можна стверджувати, що повага до гідності людини досі не стала домінуючим чинником кримінально-виконавчої політики, а існуюча практика поводження із ув’язненими побудована на суворому вимаганні з боку адміністрації установ беззаперечної покори ув’язнених. Це доповнюється відсутністю ефективного механізму подання скарг", - відзначають правозахисники.

За інформацією "Донецького Меморіалу", не зменшується і кількість випадків протестів з боку засуджених, в той час як керівництво Державного департаменту з питань виконання покарань "намагається приховати дійсні масштаби протестів в’язнів", а результати розслідування надзвичайних подій зазвичай не оприлюднюються. "Суспільству іноді подається неправдива інформація про дійсний перебіг подій, заперечуються факти побиття засуджених та брутального поводження, а до засуджених, які протестують та скаржаться, застосовуються каральні заходи", - заявляють правозахисники.

Як стверджують у "Донецькому Меморіалі", керівництво відомства "ігнорує пропозиції провідних правозахисних організацій об’єктивно розслідувати повідомлення про конфліктні або надзвичайні події в установах", а це - у свою чергу - суттєво звужує можливості незалежної оцінки можливих порушень прав людини. За даними правозахисників, доступ до інформації щодо дотримання прав засуджених в системі надто обмежений; триває практика ненадання відповідей або лише часткове надання інформації посадовими особами органів за запитами; до працівників відомства, які порушують законодавство про інформацію, не вживаються заходи реагування.

Також, як зазначено у доповіді правозахисників, у 2008 році не відбулося позитивних змін у практиці прийняття відомчих документів, які порушують права засуджених та ув’язнених. У нормотворчій діяльності відомства зберігається значна перевага на користь питань охорони та безпеки, що часто стає на перешкоді дотриманню прав засуджених.

Як інформує "Донецький Меморіал", зобов’язання України, надане при вступі до Ради Європи у 1995 році, про підпорядкування кримінально-виконавчої системи Міністерству юстиції, залишається не виконаним. Немає будь-яких змін і в питанні відсутності соцстрахування працюючих засуджених, їм не сплачуються внески до Пенсійного фонду. "Керівництво відомства залишається байдужим до такої дискримінації засуджених. Залишається гострою кадрова проблема. При цьому рівень соціальної захищеності персоналу залишається неприпустимо низьким", - зазначають правозахисники.

"Серед в’язничного персоналу поширена корупція, особливо при застосуванні умовно-дострокового звільнення. Дійсні масштаби її оцінити важко. Разом з тим, відсутня дієва та публічна реакція керівництва на випадки корупції", - сказано у тексті доповіді.

Довідка УНІАН. Громадська правозахисна організація „Донецький Меморіал”, створена у 1989 році, займається проблемами діяльності кримінально-виконавчої системи України, моніторингом дотримання прав ув’язнених.

Мета програми "Верховенство права" Міжнародного фонду «Відродження» — підтримка ініціатив громадянського суспільства, що спрямовані на захист прав людини та основоположних свобод, сприяння знаходженню консенсусу між зацікавленими суб’єктами щодо реалізації інституційних реформ у правовій системі держави.