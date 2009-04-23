Сьогодні - Всесвітній день книги та авторського права

Президент України Віктор ЮЩЕНКО шанувальникам книги нових відкриттів, реалізації творчих планів та натхнення у праці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йдеться у вітанні Президента України з нагоди Всесвітнього дня книги та авторського права.

“Книжку завжди шанували в Україні як джерело мудрості й духовності. Із писемним словом нерозривно пов`язана вся наша історія, воно через віки єднає покоління українців”, - зазначив Президент.

Він підкреслив, що “нині, у добу новітніх інформаційних технологій, книжка залишається ефективним засобом передачі знань в усіх царинах діяльності людини. В незалежній Україні вона відіграє провідну роль у процесі національного відродження, примноження культурних та інтелектуальних надбань народу”.

“Саме тому, - наголосив Президент, - держава надає першочергового значення розвиткові книговидання. Особливу увагу слід приділити підтримці україномовної книжки, яка має увійти в кожний український дім, виховуючи молоде покоління”.

При цьому він висловив упевненість, що “спільними зусиллями ми забезпечимо українській книжці належне місце в житті нашого суспільства”.