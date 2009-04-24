Журналістів не пустили на засідання РНБО

Сьогоднішнє засідання Ради національної безпеки та оборони України відбувається у закритому режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили у прес-службі Президента.

У прес-службі зазначили, що порядок денний засідання не зазнав змін, а про результати засідання повідомить секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА сьогодні на брифінгу.

Як витікає з інформації, розміщеної на офіційному сайті Президента України, серед основних питань порядку денного сьогоднішнього засідання РНБОУ такі: «Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам» та «Про Стратегію міжнародної миротворчої діяльності України».

До речі, про необхідність обговорювати "стан злочинності у державі" або "миротворчу діяльність України" саме за зачиненими дверима, у повідомленні на сайті Президента немає жодного слова.