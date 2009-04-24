Мін’юст США дозволив екстрадицію Дем’янюка до ФРН

Міністерство юстиції США повідомило, що екстрадиція Івана ДЕМ’ЯНЮКА зі Сполучених Штатів до Німеччини може відбутися.

Як йдеться в офіційному вердикті американського Мін’юсту, стан здоров’я 89-річного підозрюваного в нацистських злочинах дозволяє йому переліт до Європи й участь у судовому процесі, передає “Німецька хвиля”.

І.ДЕМ’ЯНЮКУ обіцяють забезпечити комфортні умови й медичну опіку.

Американський Мін’юст закликав суд штату Вірджинія анулювати ухвалене три тижні тому рішення про призупинення екстрадиції І.ДЕМ’ЯНЮКА, за вердиктом якого до 23 квітня мало бути проведене ґрунтовне медичне обстеження для з`ясування стану здоров’я підозрюваного. Його адвокати стверджують, що він занадто хворий, аби перенести далеку подорож і суд.

І.ДЕМ’ЯНЮКА, вихідця з України, а нині особу без громадянства, підозрюють у причетності до вбивства 29 тис. євреїв у концтаборі Собібор на території окупованої німецькими нацистами Польщі. За аргументацією обвинувачення, І.ДЕМ’ЯНЮК був 1943 року упродовж шести місяців наглядачем у Собіборі. Сам же підозрюваний свою провину заперечує.

Нині І.ДЕМ’ЯНЮК має постати перед судом у Мюнхені, тому що після війни деякий час проживав неподалік баварської столиці.