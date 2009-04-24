Пентагон опублікує фото знущань над ув’язненими

Міністерство оборони США обіцяє до кінця травня опублікувати фотографії знущань американських військових над ув’язненими в Іраку та Афганістані, передає Радіо Свобода.

Про це повідомила правозахисна організація «Американська спілка громадянських свобод», посилаючись на інформацію Міністерства юстиції.

За даними правозахисників, світлини були зроблені на об’єктах в Іраку та Афганістані – окрім скандально відомої в’язниці Абу-Ґрейб під Багдадом.

Адміністрація Джорджа Буша відмовлялася оприлюднювати ці фотографії.