Пентагон опублікує фото знущань над ув’язненими

17:12, 24 квітня 2009
Права людини
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На об’єктах в Іраку та Афганістані

Міністерство оборони США обіцяє до кінця травня опублікувати фотографії знущань американських військових над ув’язненими в Іраку та Афганістані, передає Радіо Свобода.

Про це повідомила правозахисна організація «Американська спілка громадянських свобод», посилаючись на інформацію Міністерства юстиції.

За даними правозахисників, світлини були зроблені на об’єктах в Іраку та Афганістані – окрім скандально відомої в’язниці Абу-Ґрейб під Багдадом.

Адміністрація Джорджа Буша відмовлялася оприлюднювати ці фотографії.

 

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