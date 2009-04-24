У МОЗ хочуть карати українців за відмову від щеплень

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ пропонує більш жорстко прописати в законодавстві відповідальність осіб, які без будь-яких медичних протипоказань відмовляються від імунопрофілактики.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

Зокрема, коментуючи законопроект про імунопрофілактику, В.КНЯЗЕВИЧ зазначив, що, на його особисту думку як лікаря, в документі варто було б більш жорстко прописати відповідальність кожної особи, яка без будь-яких медичних протипоказань відмовляється від імунопрофілактики, наражаючи суспільство на небезпеку розповсюдження страшних інфекційних хвороб.

На переконання міністра, якщо держава бере на себе відповідальність та гарантує можливість кожному громадянину безкоштовно отримати захист, то й громадянин, який відмовляється від щеплення, має нести свою частку відповідальності. Наприклад, захворівши інфекційною хворобою, від якої особа відмовилася робити щеплення, пацієнт має сам сплачувати за лікування. «На випадок, якщо ви захворіли на інфекційну хворобу, а держава пропонувала вакцину безплатно, забезпечувала умови для вакцинації, ви ж ігнорували їх, піддали небезпеці себе чи свою дитину, ви повинні лікуватись за власний рахунок», - зазначив В.КНЯЗЕВИЧ.