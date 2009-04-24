Прокурорів повинні вчити прокурори

Керівництво Національної академії прокуратури України вважає за недоцільне та шкідливе прагнення Міністерства освіти та науки щодо поетапної передачі до 2011 року відомчих вищих навчальних закладів до сфери свого управління, оскільки може відбутися руйнація кадрового забезпечення правоохоронної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у своїй доповіді на науково-практичній конференції в Києві заявив ректор Національної академії прокуратури Григорій СЕРЕДА.

За його словами, «модель класичної відомчої освіти, яка існує в правоохоронних органах і відтворюється в загальноосвітянський сфері, потребує зміни. Адже підготовка фахівця здійснюється за програмами, подібними до міносвітянських. Через недостатнє державне фінансування відомчі заклади освіти змушені відкривати платну форму навчання, що розпорошує правоохоронну спрямованість даних закладів. Крім того, далеко не всі випускники поповнюють лави відповідних державних органів».

«Але це не означає, що відомчу модель потрібно ліквідувати шляхом підпорядкування Міністерству освіти. Прагнення МОНу щодо поетапної передачі до 2011 року відомчих закладів до сфери свого управління викликає занепокоєння. Чи не заведе це державу у глухий кут? Чи не відбудеться руйнація кадрового забезпечення правоохоронної системи?», - зазначив Г.СЕРЕДА.

В контексті цього він зауважив, посилаючись на досвід більшості країн Європи, що і суддя, і прокурор мають бути обов’язково магістрами права. А тому найбільш поширена модель їх підготовки – через спеціалізовані навчальні заклади.

При цьому Г.СЕРЕДА пояснив, що у вищих навчальних закладах Міністерства освіти бракує організаційно кадрових можливостей, а тому через величезну кількість студентів не можливо організувати і постійно діючий прокурорський практикум та переддипломне стажування, тому що суддя або прокурор «це не лише особа з вищою юридичною освітою, але й особа, яка повинна мати спеціалізовану фахову підготовку».

«Отже, чітку практичну спрямованість підготовки може забезпечити лише навчання у спеціалізованій магістратурі… оскільки тут діє реалізація принципу, що майбутніх прокурорів повинні вчити прокурори», - сказав Г.СЕРЕДА.