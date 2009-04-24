Президент схвалив посилення соціального захисту хворих на СНІД

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”.

Про це йдеться на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 14 квітня. Ним виключено із Закону “Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення” статтю 22, натомість статтю 21 доповнено положенням, в якому передбачено, що обоє батьків інфікованих СНІДом дітей, а також особи, що їх заміняють, мають право на одержання щорічної відпустки у літній чи інший зручний для них час.

Також вони мають право на спільне перебування в стаціонарах з дітьми віком до 14 років із звільненням на цей час від роботи з виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною; збереження за одним із батьків у разі звільнення його з роботи у зв’язку з доглядом за дитиною віком до 16 років безперервного трудового стажу для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності за умови влаштування на роботу до досягнення дитиною зазначеного віку.